Visa и Assist запустили технологию Visa Token Service в России и Беларуси

Visa Token Service – технология Visa, использующая токенизацию в электронной коммерции, теперь доступна российским онлайн-магазинам – клиентам Assist. Ранее Assist совместно с Visa и Беларусбанком реализовали аналогичный проект в Беларуси.

При использовании технологии Visa Token Service отпадает необходимость заново привязывать карту, так как вместо данных карты используется уникальный токен, который присваивается плательщику для каждой торговой площадки. Токен создается как случайная последовательность цифр, и в случае взлома по нему невозможно совершить платеж, поэтому интернет-магазины могут хранить и передавать токены, не проходя при этом дорогостоящую и трудозатратную сертификацию PCI DSS. Таким образом, с помощью Visa Token Service для покупателей обеспечивается удобство и бесшовность регулярных платежей, а для онлайн-сервисов безопасное использование и хранение платежной информации.

«За время пандемии россияне стали намного активнее использовать Интернет для повседневных покупок. По нашим данным, во время карантина 38% россиян впервые стали покупать продукты онлайн. При этом, как показало исследование Visa, далеко не все уделяют достаточно внимания защите своих личных данных в Интернете. Например, только 22% опрошенных используют двухфакторную аутентификацию, а 21% — разные пароли для разных сайтов. Однако защищать платежные данные пользователей необходимо в любом случае, и сервис токенизации платежных данных как раз и служит этой цели. Использование сервиса токенизации Visa поможет любому игроку на рынке электронной коммерции сделать пользовательский опыт более удобным и безопасным, что очень важно для развития этой индустрии», — отметил Алексей Денисов, старший директор по цифровым решениям Visa в России.

«Пользователи совершают большое количество регулярных (периодических) платежей – это подписки на различные сервисы, оплата услуг связи, коммунальные платежи и т.п. Как правило, онлайн-сервисы при первом платеже предлагают привязать карту, чтобы в дальнейшем оплата производилась быстрее и проще – без обязательного ввода реквизитов. При этом, когда срок действия карты заканчивается и она перевыпускается банком, требуется снова указать реквизиты действующей карты, т.к. они меняются. С технологией Visa Token Service реквизиты карты обновляются автоматически, что делает регулярные платежи гораздо удобнее», – отметил Евгений Лохматиков, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Assist.