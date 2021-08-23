CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках
|

«МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio

«МСП банк» совместно с «Норбит» (входит в группу «Ланит») разработали сервисную платформу для участников рынка краудлендинга. Основная задача платформы – предоставить инвесторам (что важно – в том числе институциональным) удобный интерфейс для работы с проектами, привлекающими финансирование посредством инвестиционных платформ. Платформа позволяет пользователям работать с витриной заявок, поступающих от широкого круга платформ-партнеров, предоставляет независимый партнерский сервис для оценки заемщиков. Платформа создана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Краудлендинг – механизм, в рамках которого предприниматели привлекают средства в заем, используя инфраструктуру инвестиционных платформ. Финансирование предоставляется частными и институциональными инвесторами.

В настоящий момент «МСП банк» развивает отношения с лидерами рынка краудлендинга: в число партнеров входят 10 крупных игроков. К концу 2021 г. их количество планируется увеличить.

Краудфандинговая платформа создана на базе low-code платформы Creatio от «Террасофт Россия». Доступ к инструменту для всех участников процесса организован по принципу «одного окна» в личном кабинете. Все заявки отражаются в едином интерфейсе, где удобно контролировать статусы, просматривать и сохранять печатные формы документов, а с помощью инструментов аналитики отслеживать изменения различных показателей. В ходе проекта подготовлена юридическая документация, необходимая для выстраивания отношений всех участников процесса в рамках российского законодательства.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «Нередко компании МСП сталкиваются с отказами банков в силу жестких регуляторных требований и консервативной оценки платежеспособности компаний. Поэтому предприниматели стремятся освоить новые сервисы для получения заемных средств. Уверен, сервисная платформа «МСП банка» станет одним из популярных инструментов, поскольку он ориентирован на то, чтобы направить средства инвесторов предпринимателям».

Антон Куприков, директор направления (департамент развития «МСП банка»), сказал: «Мы видим существенный потенциал роста рынка небанковских финансовых инструментов, в том числе краудлендинга. Развитие этого инструмента позволит повысить доступность средств для субъектов МСП. Наш продукт направлен на снижение порога входа профессиональных инвесторов на рынок краудлендинга, что позволит повысить его ликвидность».

Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия», отметил: «МСП банк» активно создает новые инструменты и возможности для малого и среднего бизнеса. Это и автоматизация получения кредита или гарантии, и открытая факторинговая платформа, которая упрощает доступ к финансированию при исполнении контрактов, и новая сервисная платформа для участников рынка краудлендинга. Все эти инструменты нацелены на помощь и поддержку предпринимателей, и мы рады, что в их основе лежит low-code платформа Creatio. Благодарим клиента за многолетнее сотрудничество. Уверен, впереди нас ждет еще много совместных проектов, способствующих развитию бизнеса в России».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября

Российские банки снизят предвзятость искусственного интеллекта при одобрении кредитов

Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

Власти написали правила для сбора банками и госорганами биометрии граждан

Программисты в России получают в 2,33 раза больше средней зарплаты по стране

Вице-президент Сбербанка: 90% наших кредитов будет выдавать искусственный интеллект

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Что делать, если вам досталась SIM-карта с чужим номером телефона: советы ZOOM

10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа

Показать еще

Наука

Сенсация 2021: экзотический тетракварк опять меняет представления об устройстве мира

Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса