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Аналитика «МТС банка»: популярность соцсетей вдвое увеличила траты россиян на фототовары

Ко Всемирному дню фотографии «МТС банк» изучил траты россиян на фототовары и услуги фотостудий. Анализ расходов по картам клиентов показал, что в июле 2021 г. на фоне активности людей в соцсетях количество транзакций в магазинах фототоваров выросло в два раза, а в фотостудиях – на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

182 года назад во Франции официально был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротипа, прототипа фотографии. Фотография давно вошла в повседневную жизнь, а благодаря распространению смартфонов с качественными камерами съемка фото и видео стала массовым явлением.

На рост популярности фото- и видеографии влияет активность в социальных сетях – в 2021 г. в России насчитывалось более 99 млн пользователей соцсетей, за прошлый год их аудитория выросла на 4,8 млн. Как результат, в июле 2021 г. количество транзакций в фотосалонах, которые торгуют товарами и аксессуарами для съемки выросло год к году вдвое. Средний чек снизился незначительно – на 15% до 611 руб.

Услуги профессиональных фотографов также становятся все популярнее – для многих россиян важно иметь качественнее снимки в том числе в аккаунтах социальных сетей. В фотостудиях количество транзакций выросло на 71% год к году, средний чек снизился всего на 6% и составил 1470 руб.

Несмотря на совершенствование камер в смартфонах, фототехника не сдает позиции – в июле 2021 г. количество покупок в магазинах фотооборудования увеличилось на 18% год к году. Средний чек подешевел на 16% до 2030 руб.

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