«Сбербизнес» и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов

«Сбербизнес» и образовательная платформа «Деловая среда» (входит в экосистему «Сбера») запустили проект «Контракт под контролем» — базу знаний по банковскому сопровождению контрактов для предпринимателей.

На портале собраны новости, статьи, ответы на вопросы и лайфхаки для предпринимателей, которые планируют или уже являются исполнителями по контрактам с условием банковского сопровождения. Цель проекта — информирование малого и среднего бизнеса об особенностях работы с крупными коммерческими и государственными контрактами, а также знакомство с услугой банковского сопровождения.

В частности, материалы проекта дают представление о том, какие контракты подразумевают обязательное использование услуги банковского сопровождения, какие преимущества и выгоды получает исполнитель и заказчик, как подключить услугу и что для этого требуется. Также в рамках спецпроекта рассматриваются общие вопросы: увеличение количества крупных заказов, главные проблемы бизнеса в закупках, особенности работы с тендерами и менеджерами по закупкам.

«Сервис банковского сопровождения долгое время применялся только в сфере государственных контрактов, регламентированных законодательством. Сегодня им активно пользуются и коммерческие компании, так как он позволяет обеспечить прозрачность и контроль целевого использования средств исполнителем. Надеемся, что этот проект поможет, в первую очередь, исполнителям по контрактам подробнее узнать о сервисе и тех возможностях, которые он открывает для них, - сказал Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка.