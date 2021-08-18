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Клиенты Сбербанка смогут пользоваться платежным счетом в «Сбербанк онлайн» даже без банковской карты

Клиенты Сбербанка теперь смогут совершать операции напрямую со счёта банковской карты, в том числе проводить платежи и переводы в «Сбербанк онлайн», даже если карта будет заблокирована. Банк решил сделать счёт карты платёжным, что позволит ему быть независимым от карты, а клиенты получат большую гибкость в управлении своими повседневными финансами.

Новое решение Сбербанка будет внедряться плавно во всех регионах России, оно станет доступно всем клиентам банка в течение 1,5 месяца. Сейчас оно постепенно внедряется в регионах. При оформлении новой СберКарты в СберБанк Онлайн вместе с ней откроется платёжный счёт. Старые карты продолжат обслуживаться без изменений.

Раньше счет был частью карты. Мы решили разделить их, чтобы дать клиентам больше гибкости в решении своих финансовых задач. Обслуживание клиента будет строиться от счёта, а карта будет являться одним из инструментов доступа к счёту. Например, для начала заблокированная карта перестанет быть помехой, совершать платежи и переводы в СберБанк Онлайн можно будет продолжать с использованием платёжного счёта, пока пластик перевыпускается. Позже мы дадим клиентам возможность перепривязки карты к разным платёжным счетам — так можно будет хранить свои средства на разных счетах, а карту в СберБанк Онлайн привязывать к нужному. Со временем объём доступных операций с ʺПлатёжным счётомʺ будет расти. Функционал ʺПлатёжного счётаʺ постепенно станет доступен для новых открываемых в СберБанк Онлайн СберКарт, а уже имеющиеся у клиентов на руках продукты продолжат работать без изменений, - сказал Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка.

По его словам, миллионам клиентов СберБанка «Платёжный счёт» обеспечит новый уровень удобства, комфорта и спокойствия.

Владимир Бахур

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