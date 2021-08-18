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Частные клиенты Райффайзенбанка могут открыть счет для ИП полностью онлайн

Клиенты, использующие продукты Райффайзенбанка для физлиц, теперь могут подключить расчетно-кассовое обслуживание (РКО) для своего бизнеса без визита в отделение или встречи с представителем банка. Подключение проходит онлайн в день обращения сразу после проверки актуальности данных клиента.

«Сейчас сервис доступен для индивидуальных предпринимателей. Процесс стал полностью цифровым, мы исключили бумажную рутину и встречи с представителем банка, что позволит предпринимателю экономить время. Теперь клиент легко может открыть счет и подключить интернет-банк за один день. То есть сразу начать пользоваться инструментами для простого ведения бизнеса – принимать оплату, рассчитываться с контрагентами и многое другое», — отметила Софья Летова, руководитель направления по транзакционному малому бизнесу Райффайзенбанка.

Открыть счет для бизнеса можно в мобильном приложении и интернет-банке Райффайзен-Онлайн.

Владимир Бахур

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