CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых

ВТБ запустил личный кабинет для самозанятых в приложении для бизнеса ВТБ Бизнес Lite и ВТБ Онлайн для физлиц. С помощью сервиса индивидуальные предприниматели и физические лица могут дистанционно оформить постановку на учет в ФНС по специальному налоговому режиму. Услуга предоставляется бесплатно во всех регионах присутствия банка.

С помощью сервиса пользователи могут не только дистанционно зарегистрироваться в ФНС по специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход», но и в несколько кликов учитывать доходы, формировать чеки и отправлять их своим заказчикам и клиентам.

Кроме того, в личном кабинете можно формировать справки о доходах и постановке или снятии с учета, отслеживать уведомления от ФНС, суммы начисленных налогов, задолженностей и пеней, а также формировать квитанции на их оплату.

«Для нас стратегически важно обеспечивать современные и удобные сервисы для повседневных нужд предпринимателей. Мы продолжаем расширять функциональность мобильного банка ВТБ Бизнес Lite и внедрять в него новые инструменты. Преимущества специального налогового режима привлекают многих людей из разных сфер деятельности, эксперты рынка ожидают увидеть около 7,7 млн самозанятых к концу 2025 года. Мы разработали удобный сервис для желающих работать в этом статусе, который позволит им решать свои операционные задачи еще более выгодно и комфортно», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«ВТБ стратегически нацелен на расширение числа клиентских сегментов, поэтому мы решили обеспечить дистанционное оформление постановки на учет в ФНС по специальному налоговому режиму. Сегодня все больше россиян задумываются о том, чтобы получить статус самозанятого. С помощью онлайн-сервиса ВТБ они смогут пользоваться всеми преимуществами оформления этой формы налогообложения», − комментирует Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

«ВТБ активно продолжает реализацию технологической трансформации, один из приоритетов которой − доступность всех финансовых услуг для клиентов онлайн. Запуск услуг для самозанятых – еще один шаг в этом направлении. Сервис реализован на омниканальной платформе с использованием открытых программных интерфейсов (Open API), что позволяет оперативно внедрять новые продукты и услуги в различных каналах взаимодействия клиентов с банком. Приоритеты ВТБ − безопасность данных и средств клиентов: при реализации данного проекта прямой информационный обмен с ФНС был обеспечен надежными средствами защиты, а программное обеспечение было разработано с применением практик и инструментов DevSecOps, которые повышают безопасность процессов», − сообщил Филипп Майзенберг, руководитель департамента технологического развития корпоративного бизнеса ВТБ.

Воспользоваться новым сервисом могут также физлица и предприниматели, которые уже зарегистрированы в качестве самозанятых в ФНС. Для этого достаточно передать права банку на осуществление деятельности в этом статусе, пройдя регистрацию в личном кабинете, и получить доступ ко всем возможностям сервиса в мобильном банке для бизнеса ВТБ Бизнес Lite и в ВТБ Онлайн для физлиц.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков

Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт

Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация

«Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций

CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM

Что делать, если ваш смартфон взломали: советы ZOOM

Организуем спортзал: 9 компактных тренажеров для дома

Показать еще

Наука

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции

Гибкая электроника будущего сможет работать на гигагерцовых частотах

Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса