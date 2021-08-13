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Клиенты Райффайзенбанка смогут получать чеки по электронным платежам через сервис «Атол онлайн»

Предприниматели, принимающие платежи через СБП и интернет-эквайринг, теперь могут формировать чеки с помощью сервиса «Атол онлайн».

Тариф для клиентов Райффайзенбанка включает сопровождение менеджера при подключении, замену фискального накопителя раз в год, выбор и активацию оператора фискальных данных (ОФД), выделенную линию поддержки, а также регистрацию и перерегистрацию в ФНС.

«Мы стремимся сделать прием платежей онлайн быстрым и удобным. Новый сервис позволяет легко решить основные задачи, связанные с интернет-эквайрингом и платежами через СБП. Данное технологическое решение упрощает фискализацию онлайн-платежей, что значительно экономит время предпринимателя», – отметила Надежда Шестакова, руководитель направления эквайринга Райффайзенбанка для малого и микробизнеса.

«Это решение позволит предпринимателям наладить процесс приема платежей с соблюдением требований законодательства и без лишних затрат на интеграцию кассы с CMS, CRM и другими корпоративными ИТ-системами. Это исключает возможность ошибок или некорректного отображения данных в чеке. Кроме того, мы подготовили специальное предложение для клиентов Райффайзенбанка со скидкой на первые три месяца подключения», – сказал директор «Атол онлайн» Алексей Краснопольский.

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