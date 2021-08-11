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ВТБ вернет комиссии бизнесу за расчеты по СБП

Клиенты ВТБ – индивидуальные предприниматели и юридические лица – смогут в полном объеме компенсировать комиссию за проведение оплаты по QR-кодам в Системе быстрых платежей (СБП). Возврат предусмотрен по операциям, проведенным с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

Средства будут возвращаться автоматически на расчетный счет клиента за предыдущий месяц. Экономия для предпринимателей составит от 0,4 до 0,7% от объема операций в зависимости от сферы их деятельности. Такой размер комиссии сейчас предусмотрен за проведение операций через СБП.

Компенсацию могут получить предприниматели − субъекты МСП в соответствии с положениями 209-ФЗ. Мера поддержки запущена в рамках государственной программы субсидирования Минэкономразвития России.

«Сервис быстрых платежей набирает популярность у предпринимателей, так как с его помощью они могут ускорить расчеты с покупателями и снизить издержки по операциям. Учитывая все плюсы системы для наших клиентов, в рамках продуктовой стратегии ВТБ мы запускаем удобные решения для приема платежей через СБП. Сегодня ими пользуются более 18 тысяч корпоративных клиентов. Уже в августе они смогут возместить уплаченную комиссию за июль. На наш взгляд, эта инициатива государства поддержит бизнес и дополнительно простимулирует рост спроса на подключение к СБП», − отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Для того чтобы начать принимать платежи с помощью QR-кода Системы быстрых платежей, предпринимателю или организации достаточно открыть расчетный счет в ВТБ и выбрать подходящий способ приема оплаты через СБП. Это можно делать с помощью ВТБ-кассы, POS-терминала или мобильного приложения ВТБ Бизнес QR.

Владимир Бахур

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