«Ланит – Би пи эм» завершила проект Universal Banking для крупнейшего банка Кувейта

«Ланит – Би пи эм» (входит в группу «Ланит»), эксперт в области анализа, интеллектуальной автоматизации и трансформации корпоративных бизнес-процессов, завершила проект Universal Banking для одного из крупнейших банков Кувейта Boubyan Bank. Концепция Universal Banking в Boubyan Bank подразумевает обслуживание клиентов в отделениях банка с планшетов. Основной целью проекта стало создание удобного бизнес-приложения для работы сотрудников без привязки к стационарному компьютеру.

На первом этапе компания провела апдейт платформы Pega до версии 8.5, что позволило оптимизировать работу системы, сделать доступными все технологические возможности и заложить основу для дальнейшей работы над проектом. На втором этапе команда «Ланит – Би пи эм» разработала бизнес-приложение для мобильного обслуживания клиентов.

В рамках проекта «Ланит – Би пи эм» разработала портал сотрудника, где аккумулируется вся информация о клиентах банка с учетом истории взаимодействия и списка поданных заявок. Отличительной особенностью приложения стала реализация идентификации клиента по QR-коду (в Кувейте используется электронный формат паспорта в виде QR-кода).

Проект был реализован за шесть месяцев. В результате внедрения бизнес-приложения Universal Banking сотрудники банка получили возможность качественно повысить уровень клиентского сервиса. В рамках проекта были оптимизированы процессы по выдаче предоплаченной и кредитной карты. При этом подготовить все документы и выпустить новую карту стало возможным в момент обращения клиента в отделение банка.

Игорь Потоцкий, генеральный директор «Ланит – Би пи эм», сказал: «Перед Boubyan Bank стоит стратегическая цель – изменить подход к обслуживанию клиентов, сделать так, чтобы менеджеры в отделениях стали более «универсальными». В результате работы нашей команды банк получил MVP продукта, который уже начинает использовать в своих отделениях. Банки во всем мире стремятся к оказанию цифровых услуг самого высокого качества, этот тренд очевиден в наших проектах как в России, так и в Европе, и на Ближнем Востоке».