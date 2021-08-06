Банк «Открытие» упростил доступ предпринимателей к брокерским услугам в интернет-банке

Банк «Открытие» существенно расширил функциональность «Бизнес-портала» – интернет-банка для малого и среднего бизнеса: новые опции упрощают доступ к брокерским услугам.

В числе сервисов, упрощающих ведение бизнеса онлайн, добавлен ряд функций: онлайн-формирование документов на открытие брокерского счета. Процедура не требует визита в офис и занимает несколько минут; витрина продуктов брокерского обслуживания. В этом разделе сгруппированы основные продукты для предпринимателей – клиентов банка; перевод средств в рублях с расчетного на брокерский счет клиента. Теперь для перевода денежных средств в рублях достаточно воспользоваться предзаполненной формой пополнения брокерского счета, что существенно упрощает операцию; подача поручения на хеджирование валютных рисков. Зафиксировав текущий курс, предприниматель получает возможность застраховать риск неблагоприятного изменения курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте.