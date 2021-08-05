«Яндекс.маркет» запустил покупки в кредит

За товары на «Яндекс.маркете» пользователи теперь могут платить в кредит. Первым партнёром сервиса по этой услуге стал «Тинькофф». Кредитную заявку можно подать на маркетплейсе прямо во время оформления заказа, и банк рассмотрит её меньше чем за две минуты. Новая возможность позволяет, например, купить и получить с доставкой дорогой товар вроде смартфона, велосипеда или кухонного гарнитура, а за заказ рассчитаться потом.

Пользователи «Яндекс.маркета» могут взять кредит у «Тинькофф» для оплаты покупки на сумму от 3 тыс. до 200 тыс. руб. и на срок от 3 до 24 месяцев. Ставка начинается от 18% годовых и зависит от выбранного срока. Есть возможность досрочного погашения. В кредит пользователь может купить на маркетплейсе один или сразу несколько товаров единым заказом. Сейчас таким образом можно оплатить товары, которые «Маркет» доставляет сам. Скоро кредиты станут действовать и для товаров, которые привозят магазины-партнёры маркетплейса.

Выбрать оплату в кредит можно в карточке товара на «Яндекс.маркете» или в корзине при оформлении заказа. Дальше маркетплейс предлагает заполнить короткую заявку — указать удобный срок кредита, контакты и паспортные данные. Сервис мгновенно передаёт заявку банку, и он сразу её рассматривает.

Если заказ на «Яндекс.маркете» делает клиент «Тинькофф», после одобрения кредита платёж моментально проходит — и маркетплейс сразу передаёт товар на доставку. Всем остальным покупателям после рассмотрения заявки нужно ещё подписать кредитный договор. Для этого представитель банка приедет сам — адрес, дату и время встречи тоже можно указать при оформлении кредита на «Маркете». Документы необязательно подписывать сразу — пользователь может сделать это в течение двух недель. Как только это произойдёт, покупка в кредит будет оплачена — и в разделе «Мои заказы» на маркетплейсе пользователь сможет выбрать дату её доставки.

Погашать кредит можно в приложении «Тинькофф». Если пользователь решит вернуть товар, купленный на «Яндекс.маркете» в кредит, то ничего не потеряет. В этом случае банк автоматически закроет кредит и возвратит покупателю уже заплаченные деньги. Если вернуть не весь заказ, а только несколько товаров из него — банк пересчитает кредит с учётом изменившейся общей стоимости покупки, выбранного срока и уже внесённых сумм.

Покупать в кредит можно на сайте и в приложении «Яндекс.маркета», обновлённом до последней версии. Новая возможность доступна любому пользователю от 18 до 70 лет с российским гражданством и регистрацией на территории России. В дальнейшем сервис может подключить к услуге и другие банки.