МКБ внедрил Web application firewall

Московский кредитный банк (МКБ) в целях повышения уровня защищенности интернет-приложений, используемых как в самом МКБ, так и в дочерней компании «Инкахран», а также в присоединяемом к МКБ банке «Кольцо Урала», внедрил Web application firewall.

Web application firewall (WAF) – это класс решений, позволяющих обеспечить дополнительную защиту клиентов и партнеров банка и его дочерних компаний от сетевых атак на интернет-приложения.

WAF в МКБ подготовлен и внедрен силами специалистов Департамента информационной безопасности и вобрал в себя возможность защиты от известных атак на интернет-приложения МКБ.

«Мы видим высокую эффективность внедренного Web application firewall в противостоянии попыткам сканирований и эксплуатации распространенных уязвимостей. Мы также используем WAF как средство фильтрации от киберпреступников с известными шаблонами атак либо от некорректной эксплуатации приложений. Сегодня мы продолжаем развивать и поддерживать WAF, настраивая его под новые интернет-приложения, внедряемые в банке для улучшения сервиса для клиентов банка», – прокомментировал директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.