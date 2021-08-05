CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

МКБ внедрил Web application firewall

Московский кредитный банк (МКБ) в целях повышения уровня защищенности интернет-приложений, используемых как в самом МКБ, так и в дочерней компании «Инкахран», а также в присоединяемом к МКБ банке «Кольцо Урала», внедрил Web application firewall.

Web application firewall (WAF) – это класс решений, позволяющих обеспечить дополнительную защиту клиентов и партнеров банка и его дочерних компаний от сетевых атак на интернет-приложения.

WAF в МКБ подготовлен и внедрен силами специалистов Департамента информационной безопасности и вобрал в себя возможность защиты от известных атак на интернет-приложения МКБ.

«Мы видим высокую эффективность внедренного Web application firewall в противостоянии попыткам сканирований и эксплуатации распространенных уязвимостей. Мы также используем WAF как средство фильтрации от киберпреступников с известными шаблонами атак либо от некорректной эксплуатации приложений. Сегодня мы продолжаем развивать и поддерживать WAF, настраивая его под новые интернет-приложения, внедряемые в банке для улучшения сервиса для клиентов банка», – прокомментировал директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

G-Core Labs вошел в топ-3 рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021

Обновление рейтинга CRM-систем от Market.CNews. Идет сбор данных

CNews Analytics: провайдеры услуг ЦОД обещают удвоение

Модные цифровые сервисы принесли Сбербанку 19 миллиардов убытка

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие шнековые соковыжималки: хиты продаж

Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами

8 компактных водонагревателей для маленькой ванной комнаты

Показать еще

Наука

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории

Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса