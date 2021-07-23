CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт ИТ в банках
|

Сбербанк обновил фирменное мобильное приложение

В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» вместе с последним обновлением появилось несколько новых функций, которые сделали использование приложения еще удобнее.

Теперь можно скрывать балансы своих счетов в «Кошельке», чтобы никто не мог видеть количество денег на картах на главном экране приложения. Для этого нужно зайти в меню в верхней части экрана и выбрать нужную настройку.

Карты «Мир» стало возможно добавить в Apple Pay и SberPay. Теперь неважно, какая операционная система у пользователя на телефоне — в любом случае, носить с собой пластиковую карту уже необязательно. Клиенты «Сбера» могут расплачиваться телефоном в магазинах и транспорте, прикладывать его к банкомату, чтобы снять наличные. А также платить в приложениях и интернет-магазинах, не вводя данные карты каждый раз.

Из любого канала в «Диалогах» теперь можно сделать репост не только в переписку в приложении «Сбербанк онлайн», но и в любой мессенджер, чтобы поделиться полезной информацией.

Обновление уже доступно для пользователей «Сбербанк онлайн».

"Мы прислушиваемся и к просьбам клиентов. Например, сейчас мы вернули функцию, которая позволяет скрыть баланс карт на главном экране. Приложение обновляется каждые три недели", – сказал Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский искусственный интеллект нацелился оставить программистов без работы. Он впервые написал программу самостоятельно

Qiwi продала виртуальный банк «Точка»

Apple признала российские карты «Мир»

Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера

Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго

Сбербанк ищет для своих ЦОДов поставщика «железа» на 10 миллиардов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением

Как почистить накопительный водонагреватель своими руками: советы ZOOM

Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап

Показать еще

Наука

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов

Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса