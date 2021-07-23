Онлайн-бухгалтерия от «СберРешений» включена в единый реестр российского ПО

Онлайн-бухгалтерия для индивидуальных предпринимателей компании «СберРешения» (ранее – «Интеркомп») включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Онлайн-бухгалтерия или «Бухгалтерия для ИП» предназначена для самостоятельного ведения бухгалтерии предпринимателями, не имеющими в штате сотрудников и работающих по упрощенной системе налогообложения. Сервис помогает вовремя рассчитать и оплатить все обязательные налоги и сборы, сформировать налоговую декларацию и отправить ее в ФНС. Он также напоминает предпринимателю о предстоящих отчетах и подсказывает варианты снижения налоговых платежей.

Сервис был запущен в июне 2020 г., за это время к нему подключились более 20 тыс. российских предпринимателей. В течение года были внедрены решения, упрощающие работу с онлайн-бухгалтерией. Сервис стал доступен в мобильном приложении «СберБизнес» и был включен в пакет услуг для новых клиентов Сбербанка. Кроме того, была добавлена возможность быстрой оплаты налогов через интернет-банк «СберБизнес», а также упрощен процесс сдачи декларации в налоговую.

«Сервис помогает бизнесменам освободиться от рутинных задач: полностью автоматизированный бухгалтерский учёт минимизирует вероятность ошибок, персональный календарь напомнит об отчетных датах, а все налоги можно оплатить буквально в три клика. Работа над онлайн-бухгалтерией продолжается – сейчас мы разрабатываем функционал переписки с налоговой, благодаря которому клиенты смогут получать письма и требования от налоговой, а также самостоятельно писать запросы в ФНС», – сказал Тимур Хамзин, заместитель генерального директора по продажам и развитию бизнеса «СберРешений».