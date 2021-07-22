«Цифрон» запускает собственный банковский сервис на базе Модульбанка

Сервис «Цифрон», который помогает предпринимателям приобретать финансовые продукты и услуги в разных банках на индивидуальных условиях, запустил премиальный тариф на базе Модульбанка. Это первый случай на российском рынке, когда агрегатор финансовых услуг запускает собственный банковский сервис на инфраструктуре и лицензии банка-партнера.

В тариф «Цифрон» входит входит круглосуточный доступ к персональному менеджеру, персональный комплаенс-офицер и доступ к комплаенс-сервисам Модульбанка (оценка рисков по компании, проверка контрагентов), индивидуальные лимиты на вывод средств на счета физлиц, индивидуальные кредитные условия и настройки тарифа, премиальная бизнес-карта, эквайринг, онлайн-касса и бухгалтерия.

«Изначально Цифрон пришел к нам с предложением создать новый банк для бизнеса по примеру Хайса, но мы предложили ему более простую и эффективную модель сотрудничества — разработать специальный премиальный тариф на нашей инфраструктуре и лицензии, сохраняя все преимущества отдельного бренда. Главными критериями при выборе партнера были адекватные процессы, премиальная забота о клиентах и технологическая готовность. Сам Цифрон продолжит развиваться как независимый продавец продуктов и услуг для бизнеса с собственными процессами, сервисами и командой», — говорит Светлана Годлина, председатель правления Модульбанка.