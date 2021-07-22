СП ВТБ и Ростелекома завершило тестирование новой технологии защиты Big Data

Специалисты совместного предприятия ВТБ и Ростелекома — «Платформы больших данных» — протестировали новую технологию совместных конфиденциальных вычислений (Multi-partial computations, MPC). Технология позволяет компаниям совместно работать с массивами данных для улучшения качества сервисов, повышения эффективности бизнеса и решения других задач. Особенность технологии MPC в отсутствии обмена исходными данными между компаниями: это дает возможность пользователям сервиса реализовать подход Data Fusion — он заключается в объединении данных, слиянии или переносе алгоритмов из одной области машинного обучения в другую, а также в синергии процессов в машинном обучении.

Технология Multi-partial computations была протестирована при участии компании-разработчика сервисов фильтрации и анализа трафика Ubic. Совместные конфиденциальные вычисления позволяют создавать модели машинного обучения, которые построены на объединенных данных различных компаний. Каждая из сторон разделяет информацию и передает только тот объём защищённых данных, на которых можно строить модели. При этом информацию для получения первичных данных расшифровать невозможно. Такая технология позволяет разрабатывать сервисы на базе различных источников и поможет обогатить компетенции и экспертизу различных направлений, от розничной торговли до страхового бизнеса.

«Безопасность данных клиентов — приоритет «Платформы больших данных», новая технология позволяет вывести работу c Big Data и защищенность данных на новый уровень. Благодаря MPC, мы можем работать с объединенными массивами информации для совершенствования продуктов, сервисов и бизнес-процессов. Объединение уникальных массивов обезличенных данных, технологий и компетенций, а также применение подхода Data Fusion, позволит «Платформе больших данных» достичь лидерства на рынке Big Data», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин.

«Объединение данных разных компаний дает существенный синергетический эффект. Но на пути интеграции данных множество препятствий — процессуальных, технологических и нормативных. Технология MPC позволяет оптимально и безопасно преодолевать эти ограничения. Она увеличивает гибкость в развитии продуктов, формирует новый масштаб анализируемой среды, повышает точность вычислений и, соответственно, на выходе дает более качественный результат для заказчика. Все то, что ранее было доступно только при высоких ресурсных затратах, а иногда и вовсе закрыто, теперь будет внедряться в бизнес-процессы максимально эффективно и быстро», - подчеркнул Александр Айвазов, вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома».

«Наша ключевая задача – помочь самым разным компаниям внедрить у себя передовые технологии работы с большими данными. Технология MPC позволяет просто и безопасно обогатить внутреннюю экспертизу самыми актуальными рыночными тенденциями и при этом можно будет сохранить свои сведения закрытыми для остальных. Для многих компаний, которые ранее только думали о том, как построить платформы обогащения данных, это упиралось в огромное инвестиции и прогнозирование дальнейшего использования этой инфраструктуры. Решение на базе технологии MPC поможет решить эти вопросы», – комментирует Алексей Каштанов, генеральный директор «Платформы больших данных».