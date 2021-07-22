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Безопасность ИТ в банках
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Bi.Zone обеспечила безопасность каналов платежей БПС-Сбербанк

Bi.Zone автоматизировала процессы мониторинга мошеннических операций БПС-Сбербанк с помощью Bi.Zone Cloud Fraud Prevention (BCFP). На сегодняшний день антифрод-решение внедрено для дистанционного банковского обслуживания физических лиц, карточной эмиссии и эквайринга.

BCFP в режиме реального времени оценивает все финансовые операции с использованием правил и алгоритмов машинного обучения. По каждой такой транзакции выносится решение: пропустить, отклонить или отправить на рассмотрение сотруднику банка. Учитываются транзакционные данные, сведения об устройстве, поведение пользователя и другие параметры. Данная схема не только повышает безопасность клиентов, но и помогает снизить финансовые и репутационные потери банка.

«Банковские мошенники в Беларуси в основном полагаются на социальную инженерию — на такие инциденты приходится 99% случаев кибермошенничества, зафиксированных банком. Мы заботимся о безопасности клиентов, так что приняли повышенные меры, чтобы предотвратить незаконное снятие средств. Внедрение антифрод-решения уже принесло свои плоды в размере 2 млн сохраненных рублей», — отметил председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов.

«Мошенничество с использованием методов социальной инженерии не теряет своей актуальности и приобретает все новые формы. При работе над каждым проектом мы учитываем особенности ландшафта угроз, что вместе с использованием методов машинного обучения позволяет добиться эффективного обнаружения и предотвращения мошенничества», — сказал Антон Окошкин, директор по противодействию мошенничеству Bi.Zone.

Bi.Zone Cloud Fraud Prevention — это единое решение для защиты операций во всех каналах платежей: интернет-банк, банк-клиент, мобильный банк, эмиссия, эквайринг и другие. BCFP позволит выстроить комплексную адаптивную систему выявления и противодействия несанкционированным операциям в каналах обслуживания клиентов. Решение быстро обрабатывает транзакции, позволяет легко адаптироваться к новым типам атак, прогнозировать нагрузку на службу контроля финансовых операций и минимизировать ручное вмешательство в процесс.

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