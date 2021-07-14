«Сбер» и «МТС банк» запустили мгновенные переводы в Сбербанк по номеру телефона

Сбербанк и «МТС банк» запустили сервис мгновенных переводов по номеру телефона на карты клиентов Сбербанка в мобильном приложении «МТС банка». С его помощью можно направить денежные средства с карты «МТС банка» клиентам Сбербанка, в том числе не подключённым к Системе быстрых платежей (СБП).

Для того чтобы совершить перевод, нужно зайти в раздел «Платежи» и выбрать «Перевод по номеру телефона». Минимальная сумма перевода составляет 10 руб., максимальная — 600 тыс. руб., комиссия — 1,5% от суммы платежа.

«Сбербанк предоставляет максимум возможностей для своих клиентов и постоянно расширяет свободу выбора, предлагая различные инструменты и сервисы. Благодаря сотрудничеству с «МТС банком» наши клиенты получают ещё один простой и быстрый способ получения денежных средств на свои карты. «Сбер» ценит партнёрство и предпринимает усилия для развития инфраструктуры финансовых сервисов для всех участников банковского рынка», — сказал Леонид Шныр, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка.

«Мы развиваем мгновенные переводы по номеру телефона в рамках стратегии Daily Banking: пользователям мобильного приложения «МТС банка» доступна оплата товаров и услуг, платежи, а также различные переводы — например, через СБП и международные системы. В дальнейших планах — возможность переводить средства по номеру телефона в страны СНГ с использованием различных платёжных инструментов: карт любых банков и лицевых счетов операторов сотовой связи. Со Сбербанком мы решили объединить клиентские пути и интегрировали сервис, который позволяет клиенту при отправке денежных средств по номеру телефона не беспокоиться, подключён получатель к СБП или выбран у него именно этот банк», — отметил Владимир Стасевич, руководитель кластера «Дэйли бэнкинг» «МТС банка».

Ранее в рамках партнёрства по развитию системы мгновенных переводов «Сбер» и «МТС банк» запустили переводы по номеру телефона в терминалах самообслуживания «МТС банка» и в салонах МТС.