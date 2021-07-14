Купить проездной для поездок в столичном метро теперь можно через «Сбербанк онлайн»

Сбербанк и Московский метрополитен реализовали в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» функциональность приобретения абонементов (проездных билетов) для единой транспортной карты «Тройка». Достаточно зайти в личный кабинет «Сбербанк онлайн» и в разделе «Платежи» ввести в поисковой строке «Карта Тройка». Далее выбрать услугу «Покупка билетов/пополнение кошелька», ввести номер своей транспортной карты и приобрести необходимый абонемент. После покупки билета или пополнения кошелька необходима активация на одном из желтых терминалов, установленных в вестибюлях столичного метро, в приложении «Метро Москвы» или «Сбербанк онлайн» (доступно для устройств на Android с NFC). Активировать абонемент нужно в течение месяца, чтобы срок его действия не начал уменьшаться.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, сказал: «Москва – один из мировых городов-лидеров по развитости электронных сервисов на общественном транспорте. У нас лучшая билетная система, больше всего способов оплаты проезда. Кроме того, у пассажиров появляется всё больше удобных возможностей пополнить карту «Тройка» удалённо. Теперь такая функция доступна в мобильном приложении основного банка страны, что сделает поездки в московском транспорте еще комфортнее».

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, сказал: «Сбербанк совместно с Департаментом транспорта Москвы последовательно внедряют современные цифровые решения, направленные на повышение эффективности работы столичного транспорта и обеспечение максимально комфортного передвижения в общественном транспорте для жителей и гостей Москвы. В частности, на сегодняшний день владелец карты «Тройка» может легко пополнить ее в «Сбербанк онлайн» и в устройствах самообслуживания банка».

Карта «Тройка» является многоразовым и пополняемым инструментом. При внесении денег онлайн в дальнейшем необходимо активировать карту, чтобы информация о поступлении записалась на физический носитель (карточку, брелок, браслет, кольцо, вкладыш и т.д.). Помимо приложения «Сбербанк онлайн», карту можно пополнить любым удобным способом: в кассах и автоматах по продаже билетов в метро, МЦК или МЦД, в кассах «Аэроэкспресса», автоматизированных киосках «Мосгортранс», в терминалах партнеров, на сайте и в приложении «Метро Москвы».