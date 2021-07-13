СКБ-банк начал использовать геотехнологии для управления офисами

СКБ-банк начал применять новую платформу Geonet на основе геоинформационной системы Atlasдля управления сетью отделений. Сервис был разработан аналитической компанией Marketing Logic.

Платформа Geonet – это цифровой сервис по интеллектуальному управлению сетью. Инструмент агрегирует до 1 000 слоёв данных о различных характеристиках офисов и сети, рассчитывает оптимальные параметры и предлагает экспертам банка готовые решения с учётом требуемой финансовой модели.

Алгоритмы Geonet на основе больших данных оценивают потенциал и нагрузку на каждое отделение и сеть в целом, рассчитывают эффективность потенциальных офисов, исходя из данных об активности клиентов, банков-конкурентов, численности и благосостоянии жителей, трафика на улицах города и другой статистической информации об инфраструктуре, благоустройстве и экономических показателях. В результате, банк получает предметные рекомендации по открытию, закрытию и релокации банковских офисов с точностью до конкретного адреса на карте.

Кроме определения лучшей локации, система выставляет балл рентабельности каждому существующему и потенциальному офису банка, а также сети в целом с учётом различных конфигураций и моделей трансформации сети.

По итогам всех расчётов выигрывают стратегии с максимальным количеством баллов, и для наглядности результат выводится в интерфейсе «тепловой» карты, где отмечены наиболее рентабельные варианты размещения. В более детализированных отчётах системы эксперты и руководство финансовой организации получают полную информацию о расчётах по каждому офису.

«Мы всегда открыты для инноваций и эффективных инструментов, которые помогают нам поддерживать управление сетью на высоком уровне. Мы очень рады, что платформа Geonet находит локации, которые идеально подходят для удобства клиентов и одновременно отвечают требованиям банка с точки зрения доходности, безопасности, простоты управления, геодоступности. Нам важно, чтобы предлагаемые решения были не компромиссными, а оптимальными со всех точек зрения, и команда Marketing Logic предоставила нам такой сервис» , - отмечает Игорь Лапшин, директор по маркетингу СКБ-банка.

«Непосредственно геоинформационную систему Atlas мы развиваем уже более 6 лет, но при этом постоянно обновляем и совершенствуем наши продукты, добавляем новые виды и массивы данных. И мы благодарны СКБ-банку за сотрудничество и интересные задачи – они требуют от нас и в полной мере использовать наш предыдущий опыт, и добавлять в экспертизу новые наработки и слои данных, например, моделирование пешеходного трафика, которым до старта проекта мы обогатили сервис. Плюс задачи, относящиеся к расчёту рентабельности - это всегда интересно, потому что требуют обширной экспертизы, чтобы сотни характеристик в их взаимовлиянии перевести в экономическую модель и привязать к конкретным финансовым показателям», - прокомментировал внедрение новой технологии управляющий партнёр Marketing Logic Дмитрий Галкин.

Проект трансформации сети СКБ-банка рассчитан на 2 года реализации и охватывает все 150 городов присутствия банка в России.