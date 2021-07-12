ВТБ получил две награды международной премии PayTech Awards

Проекты ВТБ, которые банк реализует в рамках технологической трансформации и улучшения экологической обстановки, повышения качества жизни каждого человека, получили две награды международной премии PayTech Awards. ВТБ — единственный российский банк, который стал победителем PayTech Awards в этом году.

Проект «Безбумажный офис», цель которого — отказ от традиционных бумажных носителей — стал лауреатом премии PayTech Awards в номинации Best Green Initiative («Лучшая зеленая инициатива»). Премия в данной номинации присуждается организациям, чьи усилия направлены на сохранение природных ресурсов и защиту окружающей среды за счет использования новейших технологий. Для реализации проекта, в том числе были внедрены технологии для безбумажного хранения, пересмотрены процессы и процедуры, ранее требовавшие распечатывания документов.

Платформа открытых программных интерфейсов от ВТБ получила высокую оценку экспертов PayTech Awards в номинации Best Open Banking Solution («Лучшее решение открытого банкинга»). ВТБ открыл партнерам доступ к сервисам банка через собственную платформу API в марте текущего года. Платформа позволяет ускорить ввод новых продуктов и сервисов внутри банка. Кроме того, платформа позволяет упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из разных сфер, в том числе страхования и ритейла. После подключения к платформе партнеры смогут создавать собственные финансовые сервисы, имея «под капотом» банковские продукты ВТБ. Сейчас партнерам уже доступны интерфейсы, отвечающие за возможность доступа к актуальным сведениям о курсах валют, списке офисов обслуживания банка, контактной информации и услугах, доступных в банкоматах и отделениях ВТБ.

«ВТБ в рамках технологической трансформации активно создает и внедряет решения для повышения качества и удобства клиентских сервисов, увеличения эффективности бизнес-процессов и улучшения экологической обстановки. Проект „Безбумажный офис“ в прошлом году позволил нам сократить объем печати. Например, в расчетном центре банка он снизился почти на 80%. Мы рады, что наш опыт получил такую высокую оценку — награду международных экспертов, жюри премии PayTech Awards. В наших планах — дальнейшая активное внедрение ESG принципов и инновационных технологий в работу банка», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.