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Райффайзенбанк обновил онлайн-сервис получения справок

Райффайзенбанк обновил сервис получения справок в «Райффайзен онлайн». Теперь заверенные банком справки о наличии счетов и балансов доступны клиентам мгновенно – их можно загрузить сразу после запроса. Это позволит получать необходимые документы именно в тот момент, когда они необходимы, и исключить ожидание.

В среднем клиенты Райффайзенбанка получают порядка 15 тыс. справок каждый месяц, и 40% из них составляют справки о наличии счета. Сервис мгновенных справок доступен для следующих сценариев: справка о наличии счета (одного или нескольких) с указанием баланса. Можно выбрать время отображения – на момент выдачи справки или за предыдущий день; справка о наличии счетов без указания баланса.

«С постепенным возвращением путешествий мгновенное получение справки о наличии счета с указанием баланса пригодится многим. Мы рады, что клиентский опыт в «Райффайзен онлайн» стал благодаря этому сервису еще немного удобнее», — сказал Илья Щиров, руководитель отдела дистанционной работы с клиентами Райффайзенбанка.

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