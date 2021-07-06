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Зампред ВТБ возглавил совет директоров российского блокчейн-оператора

Заместитель председателя правления ВТБ Вадим Кулик избран председателем совета директоров первого в России блокчейн-оператора – компании «Системы распределенного реестра». ВТБ совместно с другими членами ассоциации «Финтех» в апреле 2021 г. стал соучредителем блокчейн-оператора.

Цель компании – создание российской инфраструктуры распределенных реестров для финансового сектора, внедрение инновационных сервисов и изучение потенциала применения блокчейна на российском рынке.

В состав совета директоров первого в России блокчейн-оператора вошли: Дмитрий Зауэрс, заместитель председателя правления Газпромбанка; Артем Железнов, управляющий директор Московской Биржи по стратегии и международному присутствию; Владимир Комлев, генеральный директор «Национальной системы платежных карт»; Олег Барыбин, заместитель председателя правления Промсвязьбанка; Татьяна Жаркова генеральный директор ассоциации «Финтех»; Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Центрального Банка.

«Развитие технологии распределенных реестров – важный стратегический шаг для российского финансового сектора. Возглавить совет директоров первого в России блокчейн-оператора - большая честь и ответственность. Я благодарю коллег за эту возможность и оказанное мне доверие. ВТБ в рамках технологической трансформации постоянно внедряет и совершенствует сервисы для клиентов, повышает уровень их безопасности, том числе с применением блокчейна. Мы рады возможность делиться опытом и экспертизой, которые будут способствовать внедрению технологий распределенных реестров в масштабе страны», – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Генеральным директора блокчейн-оператора «Системы распределенного реестра» назначена гендиректор АФТ Татьяна Жаркова. Она также продолжит осуществлять руководство ассоциацией.

«Я благодарна нашим участникам за доверие. Перед нами стоит крайне сложная, но от этого еще более интересная задача – запустить прикладные сервисы для участников российского рынка на технологии, которая только начинает использоваться в мире – блокчейне. Я уверена, что мы справимся, ведь для решения этой задачи объединились сильнейшие игроки финансового рынка», – отметила гендиректор блокчейн-оператора Татьяна Жаркова.

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