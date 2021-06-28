Сбер подключил корпоративный мессенджер amo к сервису SberBusiness API

Cбер открыл доступ компаниям и предпринимателям, использующим корпоративный мессенджер amo, к высокотехнологичным платежным решениям SberBusinessAPI для мгновенного проведения операций.

Корпоративный мессенджер amo — продукт от создателей amoCRM, популярного облачного решения, системы для общения с клиентами. Он был придуман специально для использования в рамках компаний и решения рабочих задач. Интеграция с сервисом SberBusinessAPI позволила внедрить функцию создания черновиков платежных поручений с помощью виртуального бота.

Работает это так. Например, компании срочно требуется оплатить счет. Сотрудник компании делает запрос в чате. Бот обрабатывает полученную информацию, запрашивает визу руководителя и может сам создать платежное поручение в банке клиента.

«Ключевая функция корпоративного мессенджера amo — это автоматизация бизнес-процессов. Например, встречающийся почти в каждой компании процесс согласования и оплаты счетов. С помощью обновленной интеграции со SberBusinessAPI мы можем по-настоящему его автоматизировать. Пишем всего пару сообщений, уточняем, утверждаем — и счет уже уходит на оплату: в кабинете банка автоматически создается черновик платежного поручения. Это очень удобно и очень быстро», - сказал Михаил Токовинин, сооснователь amoCRM и amo|корпоративный мессенджер

SberBusinessAPI — одно из наиболее безопасных и развитых решений на российском рынке по нескольким показателям: по количеству продуктовых методов (более 40 продуктов, 110 сервисов и услуг для предпринимателей, объединенных единым интерфейсом), по числу возможностей подключения и по скорости работы.

SberBusinessAPI обрабатывает более четырех миллионов технических запросов ежедневно. Больше 120 тыс. клиентов используют продукты, сервисы и услуги, интегрированные через SberBusinessAPI каждый день.

Решение Сбербанка поможет автоматизировать большинство финансовых операций, избежать ошибок и сэкономить человеческие ресурсы. SberBusinessAPI удостоено многих международных наград.