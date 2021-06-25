«Сбер» изучил, на что тратит и копит молодежь

«Сбер» проанализировал, на что направляют свои средства его клиенты — представители различных поколений. Исследование проводилось на онлайн-сервисах Сбера по управлению личными финансами (personal financial management, PFM).

При изучении данных аналитики опирались на классификацию, предложенную Pew Research Center: бумеры (1946–1964); поколение Х (1965–1980); поколение Y, или миллениалы (1981–1996); поколение Z, или зумеры (с 1997 года по настоящее время).

Соотношение расходов пользователей онлайн-сервиса Сбера по управлению личными финансами «Анализ финансов» с возрастом меняется. В топ-5 расходов зумеров вошли традиционные почти для всех поколенческих групп супермаркеты (11,24%), далее следуют рестораны и кафе (9,56%), одежда и аксессуары (7,52%), отдых и развлечения (7,52%) и транспорт (7,31%). На вторую строчку аналогичного рейтинга миллениалов попали коммунальные платежи, связь и интернет (8%), из-за которых рестораны и кафе (7,84%) ушли на третье место, а транспорт оказался за пределами пятёрки.

В ренкинге расходов иксов на третью строчку поднялись красота и здоровье (6,89%), а замкнули пятёрку расходы на товары для дома (6,53%). Бумеры, в первую очередь, тратят денежные средства на коммунальные платежи, связь и интернет (14%), далее следуют супермаркеты (11,86%), здоровье и красота (7,53%), а также выдача наличных (6,1%). Кстати, наличные вошли в пятёрку популярных расходов только у представителей этого поколения.

Для представителей всех поколений самой актуальной целью накоплений оказалось формирование финансового резерва (по 30% для каждого). Это следует из анализа онлайн-сервиса «Цели». Зумеры на второе место поставили покупки (28%), далее следуют отдых (19%), образование (8%) и своё дело (6%). Миллениалы ценят отдых (22,3%) чуть больше, чем покупки (21,8%), а собственный бизнес (6%) ставят выше образования (5%). Представители поколения X, насладившись отдыхом (26%) и покупками (19%), снова поднимают значимость образования (7%), а своё дело уходит на пятую строчку (4,5%). Бумеры более основательно копят на отдых (28%), меньше тратят на шопинг (17%), больше средств направляют в собственный бизнес (5,8%), а свободное время занимают ремонтом (2,8%).

В среднем зумеры откладывают на недвижимость 500 тыс. рублей, на автомобили — по 300 тыс. рублей, в финансовую подушку — 111 тыс. рублей, на ремонт — 115 тыс. рублей, на своё дело — 93 тыс. рублей. Миллениалы формируют более значимый капитал на аналогичные цели: порядок сумм увеличивается на 25–30%. Иксы могут похвастаться крупными накоплениями: недвижимость — 920 тыс. рублей, автомобиль — 373 тыс. рублей, финансовый резерв — 146 тыс. рублей. Представители этого поколения стремятся инвестировать в себя: копят на образование по 128 тыс. рублей, а на ремонт выделяют по 124 тыс. рублей. Бумеры направляют более скромные суммы (на 5–10%), чем иксы на недвижимость, автомобиль, финансовый резерв и образование, а своё дело и ремонт получают равное внимание: 89 тыс. рублей и 88 тыс. рублей соответственно.

Самая популярная частота пополнения копилки — раз в неделю. 35% зумеров откладывают еженедельно, 27% — несколько раз в неделю, 20% — ежемесячно. Среди тех, кто ежедневно направляет денежные средства в копилку, каждый пятый (20%) — из поколения Z, а каждый второй (62%) — миллениал. 32% игреков пополняют копилки еженедельно, 23% — ежемесячно. Каждый четвёртый (26%) представитель поколения X откладывает деньги раз в месяц или реже одного раза в месяц. Менее активно сервисом пользуются бумеры — 66% представителей этого поколения увеличивают подушку безопасности онлайн раз в месяц или реже.