Visa и Модульбанк запускают Visa B2B Connect в России

Visa сообщила, что в партнёрстве с Модульбанком в России была запущена работа платёжного сервиса Visa B2B Connect. Этот сервис позволяет Модульбанку и его клиентам юридическим лицам и предпринимателям отправлять и получать трансграничные платежи между предприятиями быстро, безопасно и с меньшими операционными расходами. Инновационная некарточная платформа значительно упрощает проведение глобальных корпоративных платежей, так как платежи банка-отправителя совершаются непосредственно в банк-получатель – преодолевая дорогостоящие процессы и географические барьеры, а также обеспечивая улучшенный и непрерывный опыт для всех участников.

Visa B2B Connect устраняет существующие ограничения при взаимодействии юридических лиц, значительно сокращая скорость проведения расчётов. Платформа также повышает прозрачность и предсказуемость потока платежей, предлагая поставщикам и покупателям возможность отслеживать статус платежей из банка-отправителя в банк-получатель почти в реальном времени, улучшая и упрощая точность проведения транзакций, а также сверку и управление денежными потоками.

Улучшенная безопасность и защита от мошенничества также являются ключевыми особенностями этой уникальной платформы. Благодаря функции цифровой идентификации Visa B2B Connect, которая токенизирует конфиденциальную бизнес-информацию, такую как банковские реквизиты и номера счетов, компания получает уникальный идентификатор для проведения транзакций в глобальной экосистеме, что снижает вероятность мошенничества. Visa B2B Connect также помогает преодолеть ограничения замкнутых систем, поскольку платформа совместима с другими существующими платежными системами и сервисами.

В настоящее время технология Visa B2B Connect доступна на 97 рынках во всём мире.

«Visa B2B Connect – это быстрая, безопасная и эффективная платформа Visa, которая была специально разработана для устранения ограничений в сфере трансграничных корпоративных платежей. Она позволит нашим партнерам снизить общие затраты на проведение международных платежных транзакций, а и их клиентам - получить дополнительную выгоду и эффективность. Вместе с нашим партнером Модульбанком мы рады расширить географию использования платформы Visa B2B Connect в России. Для нас важно, что Visa внедряет инновационные решения, которые помогают экономике и бизнесу повышать свою эффективность», – подчеркнул Михаил Бернер, генеральный директор Visa в России.

“Платёжная сеть Visa B2B Connect для нас — возможность предложить клиентам инновационный сервис в партнерстве с одним из лидеров рынка платежных систем. Этот запуск ложится в стратегию банка по развитию в России экосистемы финансовых сервисов для малого бизнеса", — отметила Светлана Годлина, председатель правления Модульбанка.