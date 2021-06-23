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Райффайзенбанк запустил портал открытых API

Райффайзенбанк запустил портал открытых API. Подключение сервисов через API позволит корпоративным клиентам, пользующимся услугами нескольких банков, получать все сервисы в окне одной системы. В отличие от взаимодействия с банками через файловый обмен, решение позволит видеть все обновления статусов и балансы в реальном времени, а значит более эффективно использовать данные и ускорять процессы. Также оно дает возможность по расписанию получать выписки, ускоряя документооборот.

«Цифровые продукты Райффайзенбанка дают клиентам простой и быстрый доступ к финансовым инструментам. Благодаря API клиенты могут использовать наши сервисы в тех средах, которые им удобны – будь то ERP-системы, любые самописные системы учета или системы управления казначейством. API – это новый уровень взаимодействия с банком, который дает существенные преимущества по сравнению с традиционным файлообменым процессом», – прокомментировал Антон Красненков, руководитель направления дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов Райффайзенбанка.

Чтобы подключить сервис, необходимо заполнить форму на сайте openapi.raif.ru. Специалист банка свяжется с представителем компании и, после выполнения формальных процедур, предоставит техническое описание для подключения. Реализовать его компания сможет самостоятельно на своей стороне.

В дополнение к собственной инфраструктуре банка, сервисы также размещены в Yandex.Cloud, что обеспечивает высокую стабильность и отказоустойчивость их работы. Облачные сервисы полностью соответствуют всем стандартам информационной безопасности банка.

Список доступных для подключения серсисов будет постоянно пополняться. Для пользователей систем SAP и 1C у Райффайзенбанка существуют собственные решения, которые позволяют воспользоваться всеми перечисленными выше преимуществами без необходимости выполнения работ по интеграции со стороны клиентов.

Владимир Бахур

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