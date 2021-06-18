«Диасофт» и «Риком-Траст» завершили пилотный проект от Банка России

«Диасофт» и «Риком-Траст» протестировали все этапы перехода на формат XBRL-CSV, включая подготовку и валидацию данных, корректировку сформированных отчетных форм и предоставление финального отчета в Банк России.

«Диасофт» сообщал о том, что поддержал в продукте XBRL Engine новый формат Банка России для сдачи отчетности – XBRL-CSV. Обновленное решение позволяет формировать пакеты детальных данных в соответствии со структурой таксономии XBRL, в 10-15 раз сократить размер передаваемых файлов, ускорить время сдачи отчетности и снизить нагрузку на каналы связи.

Сергей Матиас, руководитель продукта XBRL Engine компании «Диасофт», сказал: «Постоянное взаимодействие с Банком России и активный диалог с разработчиками новых спецификаций XBRL-отчетности позволили нам создать решение, которое полностью соответствует всем требованиям регулятора. Новая опция XBRL Engine позволит подотчетным организациям сэкономить время при загрузке отчетных форм в личный кабинет на сайте Банка России и выполнить рекомендации регулятора по сдаче больших отчетных форм».

Марина Матвеева, вице-президент, контролер компании «Риком-Траст», сказал: «Результаты проекта показали, что компактный CSV-формат итогового XBRL-отчета наиболее удобен для передачи типовых, повторяющихся данных. Мы получили возможность оптимизировать формы финальных отчетов и передавать их регулятору без нарезки, небольшими файлами».

Как показывает практика, для успешного перехода на формат XBRL-CSV требуются не только знания спецификации, но и высокие компетенции вендора. Эксперты «Диасофт» постоянно изучают нормативно-регуляторные новации, чтобы оперативно поддерживать все изменения.

Сергей Матиас: «Помощь наших специалистов поможет быстро обрабатывать мощные реестровые формы и готовить отчеты по XBRL-CSV. Наш продукт обеспечивает бесшовный переход на новый формат отчетности».

Марина Матвеева: «Мы уже убедились в экспертизе «Диасофт» и технологичности программного продукта компании. Решение XBRL Engine устраивает нас во всех отношениях. Новые версии таксономии и указания Банка России влекут за собой изменение форматов отчетности. «Диасофт» всегда оперативно предоставляет данные для обновления этих форматов и новые версии самого продукта. Мы довольны результатами сотрудничества с «Диасофт» и благодарны специалистам компании за качественную методологическую и технологическую поддержку».

Зрелость решения и экспертиза «Диасофт» подтверждены результатами проектов и успешным переходом клиентов компании на отчетность в формате XBRL. Продукт XBRL Engine динамично развивается. Компания работает над расширением его функциональности и готова к дальнейшим доработкам решения в соответствии с новыми требованиями Банка России и индивидуальными потребностями заказчиков, оперирующих большими массивами данных.