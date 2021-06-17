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ВТБ будет следить за работой ИТ-систем банка в мобильном приложении

ВТБ разработал и запустил мобильное приложение для сотрудников «ВТБ 112». С помощью приложения сотрудники банка могут следить за работой всех IT-систем ВТБ в онлайн-режиме, отслеживать нагрузку на каждую из них, мгновенно реагировать на возникновение любых нештатных ситуаций. Данное приложение - очередной этап не только повышения надежности и качества клиентских сервисов ВТБ, но и удобства работы сотрудников.

При возникновении нештатной ситуации сотрудники получают push-уведомление с информацией о наличии инцидента, после чего могут перейти в приложение для получения подробностей. В дальнейшем функционал приложения планируется расширить возможностью предупреждать о потенциальной нештатной ситуации.

«ВТБ в рамках реализации технологической трансформации продолжает внедрять технологии для повышения надежности клиентских сервисов при одновременном росте числа внедрений новых сервисов для клиентов - скорость составляет около 85 внедрений в сутки. Запуск приложения для отслеживания работы технологических систем позволит каждому сотруднику видеть общую картину, понимать риски, оперативно принимать решения и действовать. Все это даст нам возможность сократить время реагирования на внештатные ситуации, одновременно обеспечивая надежность продуктов и сервисов ВТБ для наших клиентов», - подчеркнул руководитель департамента поддержки прикладных систем и сервисов ВТБ Василий Князев.

Ранее ВТБ в рамках технологической трансформации расширил возможности ситуационного центра, который осуществляет круглосуточный мониторинг критичных процессов банка в режиме реального времени с мгновенным реагированием и позволяет предотвращать возникновение нештатных ситуаций и их влияние на работу сервисов для клиентов. После модернизации в едином информационном пространстве совместно работают ИТ-специалисты, эксперты в области информационной безопасности и инженерных служб банка. До конца года в работу центра планируется внедрить решения на базе искусственного интеллекта.

Владимир Бахур

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