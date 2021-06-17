«Райффайзен онлайн» расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен капитал»

В Android-приложении Райффайзенбанка появилась возможность покупать и погашать паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ) управляющей компании «Райффайзен капитал». Клиентам будет проще инвестировать и следить за своими активами в приложении, где они обычно решают повседневные задачи.

Также в обновленном приложении пользователи смогут видеть подробную информацию по купленным ПИФам — стоимость пая и сумму инвестиций; отслеживать динамику с помощью графиков; не переживать за отчетность — доступна информация о каждой операции по ПИФам; читать подробную информацию о фонде перед покупкой.

Обновление доступно всем пользователям «Райффайзен онлайн» на платформе Android. Ранее покупка и погашение паев были доступны только на iOS. Теперь для того, чтобы начать инвестировать, достаточно скачать или запустить приложение «Райффайзен онлайн» и нажать кнопку «Купить паи ПИФ».

«Райффайзен капитал» предлагает розничным инвесторам широкий спектр инвестиционных инструментов. Сейчас наш главный фокус – сделать доступ к этим инструментам еще более простым и удобным. Теперь у всех пользователей «Р Онлайн» есть возможность совершения операций с паями ПИФов. Мы продолжим улучшать цифровые сервисы для клиентов», – сказала Ольга Сумина, генеральный директор и председатель правления УК «Райффайзен капитал».

Полностью обновленная функциональность доступна для граждан России. Нерезидентам доступны только контроль инвестиций и докупка паев ПИФ, которые уже есть в портфеле.