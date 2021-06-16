В онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка появился сервис «Персональный бухгалтер»

Клиенты Райффайзенбанка, использующие онлайн-бухгалтерию, смогут получать консультации персонального бухгалтера. Сервис входит в тариф «Онлайн плюс». Его можно подключить и на других тарифах за дополнительную плату.

«Онлайн-бухгалтерия упрощает работу предпринимателя. Мы разработали несколько режимов работы с сервисом в зависимости от потребностей бизнеса, опыта работы с бухгалтерией и объема этой работы. Тариф с максимально широким набором функций включает консультацию персонального бухгалтера – это позволит быстро получить совет, обсудить проблему и принять правильное решение. Это простой и понятный инструмент для ежедневной работы бизнеса», – отметила Полина Гуляева, руководитель направления «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.

С 15 июня для новых клиентов онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка действуют три тарифа – «Мини», «Онлайн» и «Онлайн плюс», их стоимость составляет от 290 руб. до 2990 руб. в месяц в зависимости от набора услуг. Базовый тариф покрывает ключевые потребности предпринимателя при ведении бухгалтерии – это налоговый календарь, напоминания о платежах, уплата налогов и формирование декларации. В тариф «Онлайн» входит также подача декларации онлайн, квалифицированная электронная подпись и письма из налоговой в личном кабинете. А тариф «Онлайн плюс» включает также и консультации бухгалтера.