«Тинькофф» выдал 10 тысяч электронных закладных с помощью SmartDeal

B2B-платформа для электронного взаимодействия с Росреестром SmartDeal обеспечила массовое оформление электронных закладных для «Тинькофф». За последний год, с марта 2020 года, банк выдал онлайн более 10 тысяч закладных и вошел в число лидеров рынка по использованию этого инструмента. С помощью электронных закладных банку становится проще управлять ипотечным портфелем.

Выдача электронных закладных вместо бумажных стала возможна с 1 июля 2018 года. Однако из-за необходимости доработки IT-систем за первый год работы с электронными закладными банки оформили не больше десяти таких сделок. Используя платформу SmartDeal, «Тинькофф» стал первопроходцем в этом направлении и сегодня лидирует среди частных российских банков по объемам выпуска цифровых закладных.

Переход на массовое оформление цифровых закладных обеспечивает для «Тинькофф» снижение издержек, ускорение и повышение прозрачности в процессах управления портфелем ипотечных кредитов, например, продаже или секьюритизации. Для клиентов «Тинькофф» электронные закладные сокращают количество бюрократических процедур при выдаче, делая процесс более быстрым и полностью дистанционным. Электронные закладные были оформлены в 80 регионах России.

«В 2018 году через платформу SmartDeal была оформлена одна из первых в России электронных закладных, однако массового перехода в онлайн тогда не произошло, – комментирует Алексей Макаров, основатель и генеральный директор SmartDeal. – В 2020 году вместе с нашим партнером – банком «Тинькофф» – нам удалось переломить ситуацию и запустить массовый оборот электронных закладных. Этот инструмент доступен любому банку. Он позволяет перевести процесс кредитования полностью в онлайн и предлагать клиентам новые цифровые сервисы».