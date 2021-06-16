«Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy

«Ак барс банк» упростил обработку данных в ипотечном кредитовании и ускорил этот процесс благодаря технологиям Abbyy – разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов. Решение Abbyy самостоятельно определяет типы документов, необходимых для получения ипотеки, распознает нужные атрибуты и отправляет их на проверку специалистам банка. За счет такого подхода на обработку одного документа в рамках процесса ипотечного кредитования уходит в 2,4 раза меньше времени, чем раньше, и клиенты получают решение своего вопроса гораздо быстрее. По итогам прошлого года банк сэкономил на этом этапе 9430 часов рабочего времени.

Решением пользуются 20 сотрудников банка из отдела обработки и выдачи кредитных заявок физических лиц. Отсканированные клиентские документы поступают от партнеров банка – агентств по недвижимости и риелторов. Платформа Abbyy Flexicapture классифицирует 13 различных типов документов, в том числе паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС, справку по форме 2-НДФЛ и другие. Решение распознает около 50 атрибутов. После того, как сотрудник проверил корректность данных, они поступают в сервис для создания новой кредитной заявки и одобрения займа в банковской системе. Благодаря автоматизации обработка заявок происходит в 2,4 раза быстрее.

«Ак барс банк» предлагает выгодные условия как по ипотеке, так и по рефинансированию кредитов. При этом мы понимаем, что для клиентов важно не только выбрать подходящий финансовый продукт, но и поскорее получить решение, чтобы купить дом или квартиру мечты. Именно поэтому мы внедряем интеллектуальные технологии и автоматизируем ключевые процессы, которые отнимают много времени специалистов. Этот проект – часть нашей стратегии по переходу от традиционного банка к финансово-технологической компании», – сказал Рафаэль Валеев, заместитель директора департамента информационных технологий «Ак барс банка», генеральный директор «Ак барс цифровые технологии».