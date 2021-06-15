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R-Style Softlab доработала систему RS-Finmarkets в части расчета НДФЛ по операциям с ценными бумагами

R-Style Softlab выполнила доработки в системе RS-Finmarkets в части расчета налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами. Теперь банкам — пользователям решения «RS-Finmarkets: НДФЛ» доступна функциональность, учитывающая требования федерального закона от 31 марта 2020 г. №102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Благодаря доработкам банки полностью выполнят требования законодательства.

При определении налоговой базы для расчета НДФЛ с 1 января 2021 г. учитываются в том числе доходы, полученные по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 г. (в том числе доходы в виде дисконта, получаемые при погашении таких облигаций), а также суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств — участников Союзного государства и субъектов Российской Федерации, а также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления.

«R-Style Softlab регулярно следит за изменениями законодательства, касающимися системы RS-Finmarkets, чтобы своевременно обновлять входящие в ее состав программные продукты, — сказал Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Текущие доработки решения “RS-Finmarkets: НДФЛ”, позволяющего рассчитывать, удерживать и формировать налоговые регистры и справки в ФНС для налога на доходы физических лиц по брокерским операциям граждан, позволят банкам вести расчет НДФЛ по операциям с ценными бумагами максимально эффективно, с соблюдением всех требований законодательства».

Дмитрий Степанов

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