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«Т1 интеграция» и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве

«Т1 интеграция» и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве.

Компании договорились о развитии направления внедрения ИТ-решений для корпоративных заказчиков, а также о ряде новых направлений сотрудничества. В частности, предполагается формирование и запуск совместной технологической лаборатории для тестирования решений на основе оборудования Huawei. Компании планируют совместную разработку и вывод на российский рынок интегрированных решений на базе разработок «Т1 интеграция» и Huawei. Одним из основных направлений сотрудничества компаний станет разработка и тестирование технологических решений для банка ВТБ.

«Компания Huawei является одним из мировых лидеров ИТ-индустрии, и ее продукты с каждым годом становятся все более востребованы российскими корпоративными заказчиками. Мы планируем и дальше расширять наше сотрудничество с коллегами, не ограничиваясь перечисленными в Соглашении направлениями и формами и ориентируясь на потребности наших заказчиков. И нам это хорошо удается: по итогам 2020 года мы были удостоены высшей партнерской награды – звания Партнер года компании Huawei», – сказал Алексей Аксенов, управляющий директор «Т1 интеграция».

«Я бы хотел выразить компании «Т1 интеграция», благодарность за плодотворную совместную работу и оказанное доверие. Подписанное с «Т1 интеграция» соглашение позволит выйти на качественно новый уровень наших отношений, – отметил Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия. – Вместе с «T1» мы будем создавать по-настоящему инновационные совместные решения».

Дмитрий Степанов

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