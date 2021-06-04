В Ассоциации банков России создается проектная группа для проработки вопроса о создании инфраструктурной компании

Ассоциация банков России создаст проектную группу по взаимодействию с ПАО «Ростелеком», которая займется проработкой вопроса о создании инфраструктурной компании, предоставляющей российским банкам унифицированные инфраструктурные решения, в том числе по обеспечению информационной безопасности.

В состав проектной группы, руководить которой будет член Совета Ассоциации, генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас, войдут представители ПАО «Ростелеком», Банка России, российских кредитных организаций и ИТ-компаний. Решение о ее создании было одобрено III Съездом Ассоциации банков России, формирование группы планируется завершить в июле 2021 года.

С инициативой создания инфраструктурной компании выступили члены Совета Ассоциации банков России. По оценке банкиров, интенсивное развитие цифровых сервисов, маркетплейсов и экосистем является серьезным вызовом для российской банковской системы, при этом высокие совокупные затраты на обновление ИТ-систем и систем кибербезопасности ограничивают доступ банков к использованию новейших информационных технологий. Создание унифицированного инфраструктурного решения поможет снизить расходы на ИТ-архитектуру и системы информационной безопасности и тем самым обеспечить конкурентоспособность на финансовом рынке всех банков вне зависимости от их размера.

Одним из ключевых направлений деятельности Ассоциации банков России является содействие обеспечению равного доступа участников финансового рынка к инновационным технологиям, банковским продуктам и сервисам, а также инфраструктурным решениям Банка России.