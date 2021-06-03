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На заседании Cовета РУССОФТ Аркадий Лобас предложил новый взгляд на подходы к импортозамещению в финансовом секторе

26 мая 2021 года состоялось заседание Совета РУССОФТ, на котором участники обсудили новые подходы к импортозамещению в финансовом секторе.

В своем выступлении генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас сделал акцент на разработке новых подходов к импортозамещению: четких критериях определения отечественного ИТ-продукта, оценке текущих рисков, связанных с использованием ПО иностранного производства (степень зависимости от иностранных СУБД, ОС), стратегии по преодолению данных рисков, исключении (замены) иностранного ПО из ИТ-архитектуры финансовых организаций только в случае реальной альтернативы. Также докладчик предложил использовать дифференцированный подход к процедурам импортозамещения в системно значимых банках, банках с государственным участием и банках, не связанным с государственным сектором.

Аркадий Лобас предложил для реализации вышеуказанных подходов на начальном этапе, пока не будет создана и предложена реальная альтернатива по основным направлениям ИТ, отказаться от запретительных мер. При этом концептуально поменять подход к проблеме от «импортозамещения» на «импортонезависимость» и «импортобезопасность».

Докладчик отметил важность государственных мер поддержки и предложил создать государственную стратегическую программу развития ИТ-отрасли по основным направлениям: элементная база, коммуникационное и серверное оборудование, персональные компьютеры, программное обеспечение, в том числе системное и прикладное. В рамках программы финансировать и стимулировать развитие инновационных технологий.

Присутствующие на Совете обозначили схожесть позиций по основным тезисам выступления.

Дмитрий Степанов

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