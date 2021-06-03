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Газпромбанк завершил свой первый онлайн-хакатон GPB Hack

Газпромбанк совместно с компанией SAS провел онлайн-хакатон GPB Hack. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Свой хакатон Газпромбанк провел впервые, его призовой фонд составил 500 ты руб. На хакатон зарегистрировались около 500 участников из 60 городов России, Украины и Казахстана. По итогам отбора к решению задач смогли приступить 75 DevOps-специалистов и разработчиков в составе 20 команд.

«Мы очень довольны результатами хакатона. Мы получили не только контакты технически подкованных участников, но и как минимум два готовых решения, которые мы оцениваем как полезные для использования в банке. Профессиональная работа команды организаторов позволила раскрыть таланты и возможности всем участникам» — сообщил начальник управления развития систем потоковой обработки данных Газпромбанка Игорь Демидов.

Участникам предлагалось решить задачи, приближенные к реальным. Они предполагали работу над DevOps-инструментами, которые позволяют повысить эффективность команд разработки, тестирования, внедрения, и, кроме того, улучшить показатель time to market. Задачи касались системы принятия решений по кредитам, а также фабрики данных, функциональность которой лежит в области больших данных, Data Science и моделирования.

Незадолго до хакатона эксперты компании SAS провели двухдневный образовательный интенсив. Участникам был предоставлен доступ к виртуальным стендам SAS, где команды могли тренироваться до хакатона.

Хакатон продлился 48 часов — с 28 по 30 мая 2021 г. Участники соревновались в двух разных треках, посвященных продуктам SAS: Real Time Decision Manager и Data Integration Studio.

На первом треке первое место заняла команда MAKE SAS GREAT AGAIN, второе — команда NOT_SET, а третье — команда HACK1TEAM. На втором треке победителями стали команды ex-rwq, SAS PRO и kindwolves соответственно.

Владислав Мещеряков

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