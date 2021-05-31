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«ВТБ капитал инвестиции» добавили ПИФы в мобильное приложение

«ВТБ капитал инвестиции» интегрируют продукты управляющих компаний в инвестиционную платформу «ВТБ мои инвестиции». Теперь пользователи мобильного приложения смогут видеть в приложении свой портфель паевых инвестиционных фондов (ПИФ) «ВТБ капитал управление активами», которые не находятся на брокерском счёте. Функциональность была реализована в рамках новой версии «ВТБ мои инвестиции». Объединение всех доступных продуктов на базе единой платформы призвано помочь сделать инвестиции для клиентов ВТБ еще удобнее.

Через мобильное приложение теперь можно увидеть все детали по каждому ПИФу: графики стоимости пая и динамики инвестиций в портфеле, итоговый результат по доходности, описание фонда с возможностью перехода на сайт управляющей компании. Для клиентов, подключивших новый сервис, портфель в ПИФ будет учитываться в общей сумме инвестированных средств. Список фондов при этом будет доступен на главном экране в разделе «Портфель УК».

«Отображение портфеля паевых инвестиционных фондов в приложении – важный шаг по интеграции сервисов наших управляющих компаний в «ВТБ мои инвестиции». Сделать процесс инвестирования максимально удобным и предоставить клиенту наиболее широкий выбор из всех доступных продуктов для управления сбережениями через инвестиции – для нас ключевая задача. Простота, прозрачность и персонализация – это принципы, которым мы следуем, разрабатывая и улучшая мобильное приложение. Новая версия «ВТБ мои инвестиции» облегчает доступ нашим клиентам к инструментам коллективного инвестирования, повышает прозрачность при работе с ними и позволяет настроить сервис с учетом личных предпочтений», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции», старший вице-президент ВТБ.

Под управлением «ВТБ капитал инвестиции» в настоящий момент находятся 60 фондов, из них 23 открытых, 2 интервальных, 9 биржевых и 26 закрытых. В 2021 г. объем средств в фондах ВТБ вырос на 13% и превысил 400 млрд руб. к началу мая. В апреле текущего года «ВТБ капитал инвестиции» стали крупнейшим бизнесом в России по управлению ОПИФ по данным Investfunds. Стоимость чистых активов открытых, биржевых и интервальных фондов ВТБ капитал инвестиции к настоящему моменту превышает 200 млрд руб.

Кроме того, в новой версии «ВТБ мои инвестиции» реализована оптимизация вывода денежных средств с интерактивным отображением налога по рассчитанным сделкам при вводе суммы. Расчет налога – информационный, по ставке 13%. Появились новые оповещения и уведомления при выставлении заявок и стоп-заявок. Приложение предупредит клиента, если он укажет цены сделки вне диапазона.

Дмитрий Степанов

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