ВТБ начал экологическую переработку банкоматов

ВТБ в рамках реализации совместного с корпорацией «Экополис» проекта по утилизации электронных отходов и оборудования направил на экологическую переработку банкоматы с истекшим сроком службы. В результате переработки банкоматов можно получить вторичный пластик, бетонную крошку, черный металл.

Ранее ВТБ передал на переработку серверы, источники бесперебойного питания, стойки, системы хранения, рабочие станции.

«В рамках технологической трансформации ВТБ проводит модернизацию ИТ-инфраструктуры, увеличивает скорость и удобство работы сервисов банка для клиентов. Кроме того, ВТБ постоянно работает над снижением экологического воздействия на окружающую среду и реализует проекты, направленные на улучшение экологической обстановки, так как это важнейшая составляющая качества жизни каждого человека. Таким образом, передавая на экологическую переработку выведенные из использования банкоматы, мы решаем сразу несколько стратегических задач», — сказал глава департамента развития инфраструкткры ВТБ Владимир Дергачев.

В результате переработки электронных отходов и оборудования можно получить медь, алюминий, сплавы цинка и латунь, черные металлы и пластики. До 95% материалов и утилизированной техники становятся вторичным сырьем, из которого в дальнейшем могут быть изготовлены совершенно различные изделия — от автомобильных капотов до пультов дистанционного управления. В частности, из одной переработанной серверной стойки могут быть созданы 10-15 дверных ручек, дверь автомобиля, а из переработанного принтера получаются 3-4 секции корпуса светофора.