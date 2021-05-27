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В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка

«Сбер» запустил новый сервис «Международная доставка» для предпринимателей. Это цифровая площадка для отправки грузов и доставки их из-за рубежа в интернет-банке «Сбербизнес», на которой представлены транспортно-логистические операторы «Сберлогистика» и «Транслог».

Корпоративные клиенты «Сбера» могут рассчитать стоимость и срок доставки, оформить заявку и подписать договор с экспедитором электронной подписью, а после — отслеживать статус груза. Все необходимые документы сохраняются в «Сбербизнес» и доступны в любой момент.

Доставка осуществляется железнодорожным, морским и авиационным транспортом из стран Азии (Китай, включая Гонконг, Вьетнам, Южная Корея, Япония, Тайвань, Таиланд, Индонезия, Малайзия). В июне 2021 г. планируется подключить к сервису автомобильные европейские маршруты.

Чтобы воспользоваться «Международной доставкой», необходимо подключить тариф электронного документооборота «Дополнительный» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

«Миссия «Сбера» — максимально облегчить труд участников внешнеэкономической деятельности, взять на себя всю рутину, освободив время предпринимателя для более важных задач. Цифровой сервис «Международная доставка» — хороший пример нашей работы в этом направлении. Это комплексное решение для экспортных и импортных контрактов, которое включает сертификацию, страхование и таможенное оформление груза, сэкономит нашим клиентам немало времени и сил», – сказала Наталья Голудина, советник заместителя председателя правления Сбербанка.

Дмитрий Степанов

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