Спецпроекты

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Счет в «ВТБ капитал форекс» стало возможно открыть через интернет

«ВТБ капитал форекс» начинает открывать счета дистанционно через мобильное приложение и интернет-банк «ВТБ онлайн». Опция появилась у клиентов ВТБ в новой версии «ВТБ онлайн» в разделе «Инвестиции».

«В рамках стратегии развития бизнеса «ВТБ капитал форекс» мы стараемся сделать работу клиентов максимально простой и удобной, упростить процесс открытия счета и подключения к торговле на рынке Forex. Уже сейчас нашим клиентам доступен функционал вывода средств в день обращения, а также автоматическое формирование налоговой отчетности и уплаты налогов форекс-дилером с доходов клиентов. Цифровизация является для нас одним из стратегических приоритетов, для нас важно, чтобы все процессы были выстроены максимально удобно для клиента и у него оставалось больше времени для реализации своих торговых стратегий», – отметил Дмитрий Самусев, генеральный директор «ВТБ капитал форекс».

«Мы продолжаем улучшать «ВТБ онлайн» и расширять возможности приложения для наших клиентов, чтобы они могли проводить большинство банковских операций без посещения офиса. До конца года мы рассчитываем обеспечить 100-процентную доступность своих продуктов в онлайн. Теперь те пользователи, которым привычнее совершать операции в цифровом формате, смогут прямо в «ВТБ онлайн» заключить договор с «ВТБ капитал форекс» и открыть счет для торговли на международном валютном рынке. Весь процесс займет не более 5 минут», – сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Клиентам «ВТБ капитал форекс» доступна круглосуточная торговля 5 дней в неделю, из любой точки мира через универсальную торговую платформу Metatrader 5. Компания предлагает одну из самых широких линеек по валютным парам на российском рынке - доступны 24 пары, включая рублевые. Компания предоставляет клиентам аналитику от ведущих специалистов «ВТБ капитал», ежедневные обзоры и комментарии по мировым финансовым рынкам. Комиссии при совершении торговых операций на рынке Forex у «ВТБ капитал форекс» при этом отсутствуют.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку

Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео

Онлайн-конференция CNews «ITSM 2021: новые тренды» состоится 8 июля

Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров

Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов

ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM

Обзор линейно-интерактивных источников бесперебойного питания Tripp Lite AVRX

Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае

Показать еще

Наука

Ученые нашли внеземной радиоактивный изотоп: какие научные теории придется пересмотреть?

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков