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ПСКБ внедрил облачный AML-сервис для онлайн-проверки платежных документов

ПСКБ («Петербургский социальный коммерческий банк») приступил к использованию приложения «Контроль корректности заполнения назначения платежа», развернутого в облачной инфраструктуре ЦОДа ЦФТ. При помощи данного приложения банк начал осуществлять в режиме онлайн проверку заполнения платежных документов, созданных в АБС.

Приложение «Контроль корректности заполнения назначения платежа» входит в состав системы ЦФТ-AML, но может использоваться финансовыми организациями как отдельное самостоятельное ПО.

Приложение выполняет задачу выявления ошибок, допущенных в графе «Назначение платежа» платежных документов, тем самым обеспечивает банкам возможность соблюдения требований приложения №1 к положению Банка России от 19 июня 2012 г. №383-П.

Назначение платежа – это графа платежного поручения, которую должен заполнять отправитель средств для идентификации цели операции. Назначение должно быть указано таким образом, чтобы перевод можно было легко распознать. В первую очередь это важно для банка в части соблюдения правил внутреннего контроля, установленных федеральным законом 115-ФЗ.

«Внедрив приложение «Контроль корректности заполнения назначения платежа», мы сократили нагрузку на специалистов, занимающихся обработкой платежных документов. Автоматизация процесса проверки назначения платежа также позволила нам сократить время выполнения транзакций и, соответственно, еще более повысить качество обслуживания клиентов», – сказал Денис Вронко, директор департамента информационных технологий ПСКБ.

Приложение «Контроль корректности заполнения назначения платежа» осуществляет проверку платежных документов юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей и нерезидентов. Проверку проходят рублевые и валютные операции зачисления и списания.

Дмитрий Степанов

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