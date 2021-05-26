Банк «Дом.рф» полностью перейдет на электронные закладные до конца 2021 года

Банк «Дом.рф» планирует до конца 2021 г. полностью отказаться от оформления традиционных бумажных закладных в пользу электронных.

По словам Михаила Громова, директора по ИТ группы «Дом.рф», заместителя председателя правления банка «Дом.рф», банк ведет активную работу по построению открытой цифровой платформы, которая поможет обычным гражданам быстрее покупать жилье, застройщикам эффективнее строить, а банком выгоднее кредитовать бизнес и выдавать ипотеку. Специалистами «Дом.рф» и банка «Дом.рф» совместно с Минцифры, Росреестром, Банком России и ассоциацией «Финтех» создана функциональность, позволяющий в ближайшей перспективе перевести ипотечные сделки в полностью цифровой и удалённый формат.

«Мы видим существенное положительное влияние онлайн-регистрации и электронных закладных, поэтому до конца года планируем перевести все наши процессы на эту технологию. Уже есть большой интерес наших партнёров к использованию данного продукта, поэтому готовы опубликовать доступ к нему с помощью OpenAPI, как и к множеству других сервисов из нашей открытой платформы», – отметил Михаил Громов.

Эксперт отметил, что строительная отрасль активно претерпевает цифровую трансформацию. Внедрение технологий распределённых реестров – один из ключевых этапов на этом пути. Например, обработка пула закладных в электронном формате стимулирует выпуск ипотечных облигаций, что в конечном итоге должно стимулировать развития всего рынка ипотеки.