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Райффайзенбанк подключил Carprice к сервису выплат через СБП

Райффайзенбанк запустил сервис выплат денежных средств от компаний физическим лицам по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Такая возможность будет востребована среди компаний, которые делают множество переводов в адрес физлиц, например, таксопарки, курьерские службы. Подключение происходит через открытый API выплат. Автоматизированные выплаты по номеру телефона позволяют избежать ручных ошибок, например, при заполнении большого числа реквизитов.

Сервис переводов денежных средств позволяет компаниям сразу производить выплаты физическим лицам. Делать выплаты через СБП проще – вводить номер карты не требуется, перевод осуществляется по номеру телефона. Деньги поступают на счет моментально, что выгодно отличается от других видов переводов, где можно ожидать зачисления несколько дней. Моментальный прием поддерживает более 40 банков.

Первым клиентом Райффайзенбанка, который воспользовался возможностью производить выплаты через СБП, стал сервис по выкупу подержанных авто Carprice. Теперь клиенты компании смогут сразу получить оплату за автомобиль.

«Совершать выплаты через СБП не только просто и удобно, но и выгодно: для компаний сервис обходится дешевле выплат по картам и сопоставим с затратами по выплате наличных. Возможность совершения выплат через СБП особо актуальна для лидеров рынка, таких как Carprice, чей бизнес завязан на работе с большим числом физических лиц. Мы благодарны компании Carprice за доверие и уверены, что в скором будущем она оценит по достоинству данный сервис. Райффайзенбанк ранее реализовал выплаты самозанятым через СБП. В дальнейшем мы планируем и дальше развивать сервис и адаптировать его под запросы компаний», – отметил Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.

«Carprice – прозрачный и понятный сервис выкупа автомобилей с пробегом. Мы активно продвигаем инновации на довольно консервативном автомобильном рынке. Как только наш партнер Райффайзенбанк сообщил нам о возможности подключить СБП – мы дали согласие на старт работ. Спасибо команде Райффайзенбанка за оперативность и профессионализм», – сказал Маттье Ланнегранд, генеральный директор Carprice.

Дмитрий Степанов

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