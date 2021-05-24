МТС присоединилась к антифрод-системе «Сбера»

«Сбер» совместно с МТС и другими операторами связи продолжает развивать антифрод-систему для защиты клиентов от телефонного мошенничества. Она представляет собой высокотехнологичное решение, основанное на мгновенном обмене информацией.

Объединённая антифрод-платформа с участием операторов связи позволяет выявлять атаки преступников в режиме реального времени: система сразу же отслеживает мошеннический звонок, после чего банк принимает меры для защиты клиента ещё до того, как он успевает перевести деньги преступнику.

«Совместные усилия «Сбера» и операторов связи повышают безопасность клиентов: с начала года мы зафиксировали на 42% меньше жалоб на телефонное мошенничество, чем за аналогичный период прошлого года. Напомню, что в 2020 г. этот вид мошенничества превратился в национальное бедствие, ведь с ним столкнулись миллионы россиян — держателей банковских карт. Благодаря внедрению целого ряда превентивных инструментов нам удалось переломить ситуацию, помогая клиентам сохранять деньги и нервы. Вместе с тем уровень телефонного мошенничества остаётся высоким, и поэтому мы продолжаем сотрудничать с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, органами внутренних дел и законодательной властью», – сказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.