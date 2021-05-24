«Диасофт» запустил сервис обслуживания своих решений в режиме 24/7

Компания «Диасофт» предлагает банкам сервис круглосуточного обслуживания платформ развития бизнеса и продуктов в их составе.

Сегодня клиенты хотят получать услуги банков онлайн и без ограничений по времени. Чтобы удовлетворить такие запросы, банк должен обеспечить бесперебойность своих бизнес-процессов. На этом пути необходимо быстро, эффективно и с минимальными затратами ресурсов предотвращать сбои при выполнении операций, к примеру, быстрое исправление ошибок при отправке онлайн-платежей, поддерживать работу пользователей в разных часовых поясах, устранять ошибки в работе ИТ-инфрастуктуры.

Для решения этих задач «Диасофт» предлагает банкам воспользоваться сервисом круглосуточного обслуживания платформ развития бизнеса и продуктов в их составе. Банки получат компетентную помощь экспертов «Диасофт» по выделенным каналам связи в любое время суток, в выходные и праздничные дни. Услуга направлена как на оперативное устранение сбоев и ошибок в работе ИТ-системы, так и на выяснение причин этих сбоев и реализацию мероприятий по предотвращению таких ошибок в будущем.

Сервис включает большой перечень услуг по обслуживанию всех направлений бизнеса. Банк может выбрать часть из них, с учетом своих индивидуальных потребностей. Обязательной составляющей сервиса является оказание консультаций пользователям в банке со стороны специалистов «Диасофт», а также предоставление регулярных отчетов об эффективности проделанной работы.

Уже после первых месяцев сотрудничества с «Диасофт» клиенты отмечают, что проактивный подход команды и стремление довести любую задачу до конца помогает повысить стабильность работы ИТ-систем, сократить количество новых ошибок и предоставлять услуги клиентам банка в любое время суток.

«Мы берем на себя ответственность за оперативную и качественную онлайн-поддержку платформ развития бизнеса и программных продуктов в их составе. Система индивидуальных KPI, которую мы согласовываем с банком, включает такие показатели как время реакции на обращение и решение критических задач. Как показывает практика, регулярная квалифицированная помощь наших специалистов позволяет банкам повысить стабильность и качество предоставляемых услуг клиентам в режиме 24/7», – сказал Аскер Афаунов, руководитель направления сервисов бизнес-приложений компании «Диасофт».