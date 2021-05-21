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МКБ запустил маркетплейс для автомобилистов в мобильном приложении

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«Московский кредитный банк» (МКБ) в мобильном приложении запустил сервис «Автомобили» – набор услуг для автомобилистов-клиентов банка: от оплаты штрафа и сервисного обслуживания до покупки нового автомобиля.

Пользователи «МКБ онлайн» теперь могут совершать операции, связанные с автотранспортом, непосредственно в приложении: воспользоваться витриной автосалонов по покупке автомобилей и мотоциклов – как новых, так и с пробегом, сервисом «Гараж», хранящим данные автомобиля; записаться на шиномонтаж; оплатить штрафы и пополнить транспондеры платных дорог.

Все документы на автомобиль хранятся во вкладке «Гараж»: добавить СТС, ПТС и водительские права можно в один клик с помощью камеры смартфона. Следующим шагом развития маркетплейса станет интеграция сервиса заправки на АЗС, оформление автокредита, а также полностью дистанционная покупка автотранспорта (с доставкой машины до выбранной точки), в том числе с предодобренным предложением по трейд-ин, удобная покупка ОСАГО, бортовой журнал, позволяющий контролировать техническое состояние автомобиля.

«Значительная доля пользователей мобильного приложения МКБ – автомобилисты. Мы создаем для них сервис, который позволяет решать любые вопросы с автомобилем через одно окно. Сейчас в приложении доступно предложение автосалонов «Автодом», но в ближайшее время мы расширим каталог, будут представлены автомобили всех сегментов, – отметил руководитель дирекции розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин. – За минувший год мы все привыкли к доставке практически всего, что нужно человеку в повседневной жизни, автоуслуги не стали исключением. Мы видим, что ежедневное использование мобильного приложения растет высокими темпами. Ежемесячно более 60% нашей клиентской базы пользуются мобильным банком и хотят видеть все более широкие возможности приложения. За последний год МКБ сделал доступными для оформления в онлайне все ключевые финансовые услуги, теперь банк переходит к сервисным историям».

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