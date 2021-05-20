ВТБ будет использовать искусственный интеллект для предотвращения нештатных ситуаций

ВТБ расширил возможности созданного в рамках масштабной технологической трансформации ситуационного центра. Центр осуществляет круглосуточный мониторинг критичных процессов банка в режиме реального времени с мгновенным реагированием и позволяет предотвращать возникновение нештатных ситуаций и их влияние работу сервисов для клиентов. После модернизации в едином информационном пространстве совместно работают не только ИТ-специалисты, но и эксперты в области информационной безопасности и инженерных служб банка. До конца года в работу центра планируется внедрить решения на базе искусственного интеллекта.

Совместная круглосуточная работа нескольких подразделений позволяет повысить надежность и качество клиентских сервисов, своевременно выявлять и быстро предотвращать любые нештатные ситуации, которые могут возникнуть по совершенное различным причинам - от инцидентов в городской сети электропитания до хакерских атак.

«ВТБ в рамках реализации технологической трансформации стремится обеспечить клиентов передовыми цифровыми сервисами, поэтому мы постоянно увеличиваем количество обновлений наших ИТ-продуктов. Мы вышли на уровень 35 тыс. внедрений в год или более 85 внедрений в сутки. В этой ситуации особенно важно сохранять и увеличивать надежность ИТ-систем и сервисов для обеспечения их бесперебойной работы. Эффективная работа ситуационного центра - важный вклад в достижение стратегической цели банка - обеспечению надежности сервисов на уровне 99,99%», – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Обновленный ситуационный центр позволил нам полностью изменить подход к мониторингу ИТ-систем банка. В таком подразделении главное – люди, а современные технологии позволяют им не просто реагировать на вызовы, но и предотвращать нештатные ситуации. Мы постоянно будем совершенствовать работу центра, использовать для него самые современные решения. Ключевыми задачами на этот год для нас являются внедрение систем класса АРМ, а также системы поддержки принятия решений на базе искусственного интеллекта», – отметил руководитель департамента поддержки прикладных систем и сервисов ВТБ Василий Князев.